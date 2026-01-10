Вибухи у Кривому Розі лунають через масовану атаку "Шахедів"

Росіяни знову обстрілюють Кривий Ріг - майже опівночі у місті пролунали вибухи через масовану атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram.

"Велика група безпілотників у напрямку Кривого Рогу", - повідомили в ПС.

Опів на дванадцяту ночі Повітряні Сили повідомляли про прямування великої групи російських ударних безпілотників у бік міста.

"Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких", - повідомив мер.

Слід зазначити, що 7 та 8 січня ворог атакував Кривий Ріг - це був найсильніший обстріл міста за весь період повномасштабної війни. Упродовж дня та вечора в Кривому Розі пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

7 січня повідомлялось, що у Кривому Розі в результаті атаки РФ вісім осіб постраждали, серед них кілька поранених були у тяжкому стані.

РБК-Україна писало також що через атаку ворога на обласний центр гірники на одній із шахт лишились заблоковані під землею, оскільки у Кривому Розі на кількох шахтах пропало світло. Працівники ДСНС допомогли шахтарям вибратись нагору, операція тривала понад шість годин.

Зазначимо, що напередодні росіяни здійснили масовану атаку на Україну та Київ, про що попереджав президент Володимир Зеленський. Ворог застосував дрони, балістику, крилаті ракети і не тільки.

У столиці внаслідок обстрілів 9 січня - четверо загиблих та 25 постраждалих. Під удар потрапило посольство Катару.

Вибухи 9 січня також лунали на Львівщині - там окупанти вдарили "Орєшніком".