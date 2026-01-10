ua en ru
На Дніпропетровщині гучно - регіон атакують ворожі безпілотники

Україна, Субота 10 січня 2026 01:49
На Дніпропетровщині гучно - регіон атакують ворожі безпілотники Фото: південно-східна частина України під загрозою ворожих обстрілів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Дніпропетровській області гримлять вибухи на тлі дронової атаки РФ. Повітряні Сили сповіщають також про рух ворожих безпілотників на обласний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новопризначеного голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу в Telegram.

"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Бережіть себе. До відбою тривоги залишайтеся у безпечному місці", - написав Ганжа.

Повітряні Сили сповіщали незадовго до цього про загрозу дронів в напрямку Камянського, що на Дніпропетровщині. Також військові ПС пізніше стали публікувати попередження про рух ударних безпілотників на Дніпро. Останнє повідомлення - "БпЛА на півдні від Дніпра, курс на південь".

Зазначимо, що місцеві пабліки публікують кадри атаки у Дніпрі та повідомляють, що у низці районів міста спостерігають перебої з електропостачанням.

Карта повітряних тривог в Україні виглядає так станом на 1:46:

На Дніпропетровщині гучно - регіон атакують ворожі безпілотникиФото: південний-схід України під загрозою атаки РФ (t.me/alarmua)

Атаки на Дніпро та область

Нагадаємо, що 8 січня мер Дніпра Борис Філатов повідомляв - у місті після масованої атаки ворога спостерігається надзвичайна ситуація національного рівня. Дніпро працює над відновленням енергопостачання та запуском знеструмлених котелень. Найбільшою проблемою було теплопостачання, яке стало неможливим через блекаут 7 січня.

Як відомо, протягом 7 та 8 січня російські війська здійснили масовані атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок обстрілів у обох регіонах фіксували масштабні знеструмлення. Через критичну ситуацію в містах почали розгортати "пункти незламності", а місцевих мешканців закликали сформувати запаси води.

