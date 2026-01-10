В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за угрозы баллистики

Воздушные тревоги в Кривом Роге и Днепре

Как сообщалось, в ночь на 10 января россияне снова обстреливали Кривой Рог - почти в полночь в городе прогремели взрывы из-за массированной атаки дронов.

Около 23:30 Воздушные Силы сообщали о направлении большой группы российских ударных беспилотников в сторону города.

Следует отметить, что 7 и 8 января враг атаковал Кривой Рог - это был самый сильный обстрел города за весь период полномасштабной войны. В течение дня и вечера в Кривом Роге прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

Также в ночь на 10 января в Днепропетровской области раздавались взрывы на фоне дроновой атаки РФ. Воздушные Силы сообщали также о движении вражеских беспилотников на областной центр.