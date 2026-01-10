ua en ru
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за угрозы баллистики

Киев, Суббота 10 января 2026 02:18
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за угрозы баллистики Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве объявлена воздушная тревога на фоне предупреждений Воздушных сил ВСУ о вероятности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

Около двух часов ночи Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Карта воздушных тревог Украины сейчас имеет такой вид:

В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за угрозы баллистики

Это уже вторая воздушная тревога в столице за эту ночь. Первый раз сирены начали звучать в 23:00 9 января, тогда в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

Отбой тревоги объявили через два часа - около 01:00.

Воздушные тревоги в Кривом Роге и Днепре

Как сообщалось, в ночь на 10 января россияне снова обстреливали Кривой Рог - почти в полночь в городе прогремели взрывы из-за массированной атаки дронов.

Около 23:30 Воздушные Силы сообщали о направлении большой группы российских ударных беспилотников в сторону города.

Следует отметить, что 7 и 8 января враг атаковал Кривой Рог - это был самый сильный обстрел города за весь период полномасштабной войны. В течение дня и вечера в Кривом Роге прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.
Также в ночь на 10 января в Днепропетровской области раздавались взрывы на фоне дроновой атаки РФ. Воздушные Силы сообщали также о движении вражеских беспилотников на областной центр.

