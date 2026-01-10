В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за угрозы баллистики

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Киеве объявлена воздушная тревога на фоне предупреждений Воздушных сил ВСУ о вероятности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

Около двух часов ночи Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Карта воздушных тревог Украины сейчас имеет такой вид: Это уже вторая воздушная тревога в столице за эту ночь. Первый раз сирены начали звучать в 23:00 9 января, тогда в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников. Отбой тревоги объявили через два часа - около 01:00.