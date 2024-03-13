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У Києві ускладнений рух однією з вулиць міста: де краще не їхати

Київ, Середа 13 березня 2024 08:53
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У Києві ускладнений рух однією з вулиць міста: де краще не їхати Фото: у Києві ускладнений рух вулицею Гната Хоткевича (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві через прорив труби ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича. Наразі там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Правоохоронці просять врахувати інформацію про ускладнення руху по вулиці Гната Хоткевича та заздалегідь планувати свій маршрут.

Варто зауважити, що дана вулиця пролягає через Дніпровський та Деснянський райони міста Києва від Броварського проспекту до Азербайджанської вулиці.

У Києві ускладнений рух однією з вулиць міста: де краще не їхатиФото: у Києві через прорив труби ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича (t.me/kyivpatrol)

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