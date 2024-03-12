Жовтий рівень небезпеки. Киян попередили про погіршення погоди
Київська міська військова адміністрація попередила про жовтий рівень небезпеки у зв’язку з погіршенням погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
За даними КМВА, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 березня, а також вночі та вранці 13 березня на дорогах ожеледиця.
"I рівень небезпечності, жовтий!" - йдеться у повідомленні.
Сьогодні у Києві різко змінилася погода. Місто з самого ранку замітає снігом.
За даними Укргідрометцентру, 13 березня в Україні, крім північно-східних та східних областей, невеликий дощ та мокрий сніг; на Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади. Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с. А температура вночі знизиться до малих "мінусів".
Погода в Україні в березні 2024 року тепліша за звичайну. Так, середньомісячна температура коливається в межах 1-7° тепла. Це на 1-2° вище за норму.
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