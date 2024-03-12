Жовтий рівень небезпеки. Киян попередили про погіршення погоди

Київська міська військова адміністрація попередила про жовтий рівень небезпеки у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

За даними КМВА, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 березня, а також вночі та вранці 13 березня на дорогах ожеледиця. "I рівень небезпечності, жовтий!" - йдеться у повідомленні. Сьогодні у Києві різко змінилася погода. Місто з самого ранку замітає снігом.