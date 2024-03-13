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В Киеве затруднено движение по одной из улиц города: где лучше не ехать

Киев, Среда 13 марта 2024 08:53
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В Киеве затруднено движение по одной из улиц города: где лучше не ехать Фото: в Киеве затруднено движение по улице Гната Хоткевича (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве из-за прорыва трубы затруднено движение по улице Гната Хоткевича. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Правоохранители просят учесть информацию об осложнениях движения по улице Гната Хоткевича и заранее планировать свой маршрут.

Стоит отметить, что данная улица проходит через Днепровский и Деснянский районы Киева от Броварского проспекта до Азербайджанской улицы.

В Киеве затруднено движение по одной из улиц города: где лучше не ехать Фото: в Киеве из-за прорыва трубы затруднено движение по улице Гната Хоткевича (t.me/kyivpatrol)

Новости Киева

Недавно мы сообщали, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Вчера Киевская городская военная администрация предупредила о желтом уровне опасности в связи с ухудшением погодных условий.

Также 8 марта в Киеве станция метро "Днепр" возобновила работу в обычном режиме.

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