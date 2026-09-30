У Києві уламки дрона впали біля дороги, спалахнули дерева

"У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території біля дороги. Є загоряння дерев", - розповів він.

Кличко додав, що екстрені служби столиці прямують на місце інцидента.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області запровадили графіки відключень електроенергії через наслідки обстрілів. Внаслідок ворожих атак аварійні відключення світла ввели одразу у трьох областях та Києві.

Крім того, окупанти почали застосовувати нові засоби ураження. Зокрема, вони вперше випробували реактивні дрони зі спеціальними боєзарядами для знищення високовольтних ліній електропередач та мостів.