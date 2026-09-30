В Киеве обломки дрона упали у дороги, загорелись деревья

Отметим, в течение 30 сентября враг атаковал Украину 285 ударными дронами. 174 из них были реактивными. Украинская ПВО сбила/подавила 254 беспилотника (146 из них - реактивные).

Кроме того, на восточном направлении россияне ударили баллистической ракетой и несколькими "Бандеролями"/"Дань-Т".