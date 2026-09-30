РФ вперше застосувала реактивні дрони з боєзарядом проти ЛЕП та мостів, - "Флеш"

Російські війська вперше використали на реактивних безпілотниках нові спеціальні боєзаряди для знищення високовольтних опор та металевих мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Окупанти встановили на реактивний БПЛА боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

Він важить 40 кг і має чотири окремі модулі ураження. Цю зброю розробили спеціально для руйнування залізних конструкцій мостів та опор ліній електропередач.

Сергій "Флеш" припускає, що противник планує використовувати такі безпілотники для атак на важливі високовольтні ЛЕП.