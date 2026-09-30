ППО збила сьогодні понад 80% реактивних дронів, ще з десяток - зараз у повітрі
Окупанти атакували України 174 реактивними дронами удень 30 вересня. ППО знищила переважну більшість з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
ППО збила 146 реактивних дронів
Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) росіяни атакували Україну 285 ударними БпЛА: "Герберами" та дронами інших типів.
174 із них були реактивними, зазначили у Повітряних силах.
За попередніми даними, ППО протягом вказаного періоду збила/подавила 254 БпЛА (146 із них - реактивні).
Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандеролями"/"Данями-Т". Інформація уточнюється.
"Станом на 18.30 у повітряному просторі близько 10-ти ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!" - попередили у ПС.
Раніше РБК-Україна писало, що протягом минулої ночі російські загарбники атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також БпЛА. Сили ППО змогли знищити 160 ворожих цілей.
Крім того, удень 29 вересня РФ запустила по Україні 112 ударних дронів, у тому числі і реактивних. Більшу частину з них вдалося знищити.