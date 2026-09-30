ППО збила сьогодні понад 80% реактивних дронів, ще з десяток - зараз у повітрі

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Окупанти атакували України 174 реактивними дронами удень 30 вересня. ППО знищила переважну більшість з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

ППО збила 146 реактивних дронів Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) росіяни атакували Україну 285 ударними БпЛА: "Герберами" та дронами інших типів. 174 із них були реактивними, зазначили у Повітряних силах. За попередніми даними, ППО протягом вказаного періоду збила/подавила 254 БпЛА (146 із них - реактивні). Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандеролями"/"Данями-Т". Інформація уточнюється. "Станом на 18.30 у повітряному просторі близько 10-ти ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!" - попередили у ПС.