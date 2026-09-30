У Києві уламки дрона впали біля дороги, спалахнули дерева
У Києві в середу, 30 вересня, уламки російського безпілотника впали біля дороги, внаслідок чого загорілись дерева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
"У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території біля дороги. Є загоряння дерев", - розповів він.
Кличко додав, що екстрені служби столиці прямують на місце інцидента.
Нагадаємо, сьогодні у Київській області запровадили графіки відключень електроенергії через наслідки обстрілів. Внаслідок ворожих атак аварійні відключення світла ввели одразу у трьох областях та Києві.
Крім того, окупанти почали застосовувати нові засоби ураження. Зокрема, вони вперше випробували реактивні дрони зі спеціальними боєзарядами для знищення високовольтних ліній електропередач та мостів.
Зазначимо, протягом 30 вересня ворог атакував Україну 285 ударними дронами. 174 із них були реактивними. Українська ППО збила/подавила 254 безпілотники (146 із них - реактивні).
Крім того, на східному напрямку росіяни вдарили балістичною ракетою та кількома "Бандеролями"/"Дань-Т".