В Киеве обломки дрона упали у дороги, загорелись деревья

В Киеве в среду, 30 сентября, обломки российского беспилотника упали у дороги, в результате чего загорелись деревья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

Кроме того, оккупанты начали применять новые средства поражения . В частности, они впервые опробовали реактивные дроны со специальными боезарядами для уничтожения высоковольтных линий электропередач и мостов.

Напомним, сегодня в Киевской области ввели графики отключений электроэнергии из-за последствий обстрелов. В результате вражеских атак аварийные отключения света ввели сразу в трех областях и Киеве.

Кличко добавил, что экстренные службы столицы направляются на место инцидента.

"В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории у дороги. Есть возгорание деревьев", - рассказал он.

Отметим, в течение 30 сентября враг атаковал Украину 285 ударными дронами. 174 из них были реактивными. Украинская ПВО сбила/подавила 254 беспилотника (146 из них - реактивные).

Кроме того, на восточном направлении россияне ударили баллистической ракетой и несколькими "Бандеролями"/"Дань-Т".