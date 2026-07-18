В Киеве третий день протеста из-за отставки Федорова
В субботу, 18 июля, в Киеве и других городах продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Во власти уже отреагировали на сигнал людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільного" и собственного корреспондента.
Где проходят протесты
Как и в предыдущие два дня, люди в очередной раз собрались возле театра Франко в Киеве и призывают, чтобы власти вернули Михаила Федорова на должность министра обороны, а главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправили в отставку.
Кроме того, протесты проходят во Львове, Днепре, Тернополе, Николаеве, Кропивницком, Одессе и Черкассах.
В частности, в Тернополе люди держали плакаты с лозунгами: "Верните Федорова", "Не трогайте, что работает", "Уволь Сырского", "Воюем дронами, а не людьми" и т.д.
Чего конкретно требуют люди
Организатор акции Дмитрий Козятинский после вчерашних протестов заявил, что эти мероприятия имеют два ключевых требования:
- увольнение главкома Сырского;
- назначение Федорова главой министерства обороны.
Власть услышала сигнал людей
Сегодня в субботу советник ОП Сергей Лещенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский услышал протестующих, но для принятия решений нужно время. Он выразил уверенность, что Зеленский отреагирует, как делал это и в прошлом году.
Позже вечером президент опубликовал видеообращение и подтвердил, что слышит людей и имел сегодня долгий разговор с Федоровым.
"Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается возвращать войну домой - в Россию, туда, откуда война", - заявил Зеленский.
Что сказал Федоров
Перед обращением Зеленского Федоров опубликовал в своем Telegram небольшой пост, в котором сказал, что изменения будут.
"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за Мрію и Дію. От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - написал он.
Отставка правительства
Напомним, что 12 июля Зеленский анонсировал, что намерен обновить Кабмин. Уже через два дня Юлия Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра, а Верховная Рада утвердила это решение.
Как известно, в случае ухода премьера, происходит перезагрузка всего Кабинета министров и как стало известно, в новом составе уже не было Михаила Федорова на посту министра обороны либо же иного ведомства.
Причиной тому стал конфликт Федорова с главкомом Сырским, что публично подтвердил и и Зеленский, и Федоров, который дал брифинг журналистам.
Уже 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Главой правительства стал бывший глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, после чего пакетом утвердили глав почти всех министерств.
Федорова в этом списке не было, в то же время Сырский, как известно исходя из решения Зеленского, остался главкомом.
На этот фоне в Киеве и некоторых других городах начались акции протеста с требованием вернуть Федорова обратно, а Сырского убрать.
После этого сегодня в СМИ появилась информация, что Зеленский рассматривает возможность замены Сырского.