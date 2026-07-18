В Киеве третий день протеста из-за отставки Федорова

В субботу, 18 июля, в Киеве и других городах продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Во власти уже отреагировали на сигнал людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільного" и собственного корреспондента.

Где проходят протесты

Как и в предыдущие два дня, люди в очередной раз собрались возле театра Франко в Киеве и призывают, чтобы власти вернули Михаила Федорова на должность министра обороны, а главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправили в отставку.

Кроме того, протесты проходят во Львове, Днепре, Тернополе, Николаеве, Кропивницком, Одессе и Черкассах.

В частности, в Тернополе люди держали плакаты с лозунгами: "Верните Федорова", "Не трогайте, что работает", "Уволь Сырского", "Воюем дронами, а не людьми" и т.д.

Чего конкретно требуют люди

Организатор акции Дмитрий Козятинский после вчерашних протестов заявил, что эти мероприятия имеют два ключевых требования:

увольнение главкома Сырского;

назначение Федорова главой министерства обороны.

Власть услышала сигнал людей

Сегодня в субботу советник ОП Сергей Лещенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский услышал протестующих, но для принятия решений нужно время. Он выразил уверенность, что Зеленский отреагирует, как делал это и в прошлом году.

Позже вечером президент опубликовал видеообращение и подтвердил, что слышит людей и имел сегодня долгий разговор с Федоровым.

"Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается возвращать войну домой - в Россию, туда, откуда война", - заявил Зеленский.

Что сказал Федоров

Перед обращением Зеленского Федоров опубликовал в своем Telegram небольшой пост, в котором сказал, что изменения будут.

"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за Мрію и Дію. От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - написал он.