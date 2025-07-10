ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві транслювали в TikTok роботу сил ППО по "Шахедах": у КМВА відреагували

Київ, Четвер 10 липня 2025 03:53
UA EN RU
У Києві транслювали в TikTok роботу сил ППО по "Шахедах": у КМВА відреагували Фото: жителі столиці знімали роботу протиповітряної оборони по дронах РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві користувачі соцмережі TikTok організували онлайн-трансляцію роботи сил протиповітряної оборони по російських "Шахедах". У КГВА попросили не займатися такими діями і не допомагати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

У соцмережах невідомі організували прямі трансляції роботи протиповітряної оборони по ворожих "Шахедах".

В Telegram-каналах опублікували скріни таких "ефірів".

Нагадаємо, що зйомка та розповсюдження в інтернеті кадрів ворожих повітряних атак і роботи протиповітряної оборони ЗСУ, допомагає агресору коригувати наступні удари.

У КМВА відреагували на "трансляцію" та попросили жителів Києва утриматися від фото та відеофіксації роботи сил ППО.

"Ваше життя та здоровʼя важливіші за фільмування атаки! Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях, не стійте біля вікна або на балконі. Не розповсюджуйте фото та відео, цим може скористатись ворог!", - написав очільник адміністрації Ткаченко.

Яке покарання за зйомку роботи ППО

Зйомка та поширення роботи ППО під час воєнного стану підпадає під дію статті 114-2 Кримінального кодексу України.

Це відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, інших військових формувань та про роботу систем ППО.

Покарання може варіюватися від 3 до 12 років позбавлення волі, залежно від обставин.

Комбінований обстріл Києва 10 липня

В ніч на 10 липня російські терористи обстріляли Київ ударними дронами і балістичними ракетами.

Масований наліт дронів на столицю почався близько 02:00. У місті пролунали вибухи, повідомлялося про наближення до міста 50 БпЛА.

Близько 02:30 загарбники вдарили по столиці балістичними ракетами.

У різних районах Києва палають уламки збитих дронів та балістики. Зафіксовані влучання у житлові будинки, є поранені серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос