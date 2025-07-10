У Києві транслювали в TikTok роботу сил ППО по "Шахедах": у КМВА відреагували
У Києві користувачі соцмережі TikTok організували онлайн-трансляцію роботи сил протиповітряної оборони по російських "Шахедах". У КГВА попросили не займатися такими діями і не допомагати ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі та начальника КМВА Тимура Ткаченка.
У соцмережах невідомі організували прямі трансляції роботи протиповітряної оборони по ворожих "Шахедах".
В Telegram-каналах опублікували скріни таких "ефірів".
Нагадаємо, що зйомка та розповсюдження в інтернеті кадрів ворожих повітряних атак і роботи протиповітряної оборони ЗСУ, допомагає агресору коригувати наступні удари.
У КМВА відреагували на "трансляцію" та попросили жителів Києва утриматися від фото та відеофіксації роботи сил ППО.
"Ваше життя та здоровʼя важливіші за фільмування атаки! Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях, не стійте біля вікна або на балконі. Не розповсюджуйте фото та відео, цим може скористатись ворог!", - написав очільник адміністрації Ткаченко.
Яке покарання за зйомку роботи ППО
Зйомка та поширення роботи ППО під час воєнного стану підпадає під дію статті 114-2 Кримінального кодексу України.
Це відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, інших військових формувань та про роботу систем ППО.
Покарання може варіюватися від 3 до 12 років позбавлення волі, залежно від обставин.
Комбінований обстріл Києва 10 липня
В ніч на 10 липня російські терористи обстріляли Київ ударними дронами і балістичними ракетами.
Масований наліт дронів на столицю почався близько 02:00. У місті пролунали вибухи, повідомлялося про наближення до міста 50 БпЛА.
Близько 02:30 загарбники вдарили по столиці балістичними ракетами.
У різних районах Києва палають уламки збитих дронів та балістики. Зафіксовані влучання у житлові будинки, є поранені серед цивільних.
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