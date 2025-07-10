У Києві повторно лунають гучні вибухи: столицю масовано атакують дрони
Росія в ніч на 10 квітня масовано атакує Київ дронами. У місті вже неодноразово було чути роботу ППО та гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал "Карта повітряних тривог".
Приблизно 01:43 в столиці пролунала серія гучних вибухів. Паралельно було чути роботу протиповітряних сил, яка продовжується досі. Відповідну інформацію підтверджує начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"В столиці працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - написав він о 01:49.
Напередодні військові фіксували ворожі безпілотники у Київській області. Моніторингові пишуть, що в напрямку Києва летіли щонайменше близько 13 дронів.
Інформації щодо наслідків атаки поки немає.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.