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В Киеве транслировали в TikTok работу сил ПВО по "Шахедам": в КГВА отреагировали

Киев, Четверг 10 июля 2025 03:53
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В Киеве транслировали в TikTok работу сил ПВО по "Шахедам": в КГВА отреагировали Фото: жители столицы снимали работу противовоздушной обороны по дронам РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве пользователи соцсети TikTok организовали онлайн-трансляцию работы сил противовоздушной обороны по российским "Шахедам". В КГВА попросили не заниматься такими действиями и не помогать врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

В соцсетях неизвестные организовали прямые трансляции работы противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

В Telegram-каналах опубликовали скрины таких "эфиров".

Напомним, что съемка и распространение в интернете кадров вражеских воздушных атак и работы противовоздушной обороны ВСУ, помогает агрессору корректировать следующие удары.

В КГВА отреагировали на "трансляцию" и попросили жителей Киева воздержаться от фото и видеофиксации работы сил ПВО.

"Ваша жизнь и здоровье важнее съемки атаки! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах, не стойте у окна или на балконе. Не распространяйте фото и видео, этим может воспользоваться враг!", - написал глава администрации Ткаченко.

Какое наказание за съемку работы ПВО

Съемка и распространение работы ПВО во время военного положения подпадает под действие статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Это ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и о работе систем ПВО.

Наказание может варьироваться от 3 до 12 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств.

Комбинированный обстрел Киева 10 июля

В ночь на 10 июля российские террористы обстреляли Киев ударными дронами и баллистическими ракетами.

Массированный налет дронов на столицу начался около 02:00. В городе прогремели взрывы, сообщалось о приближении к городу 50 БпЛА.

Около 02:30 захватчики ударили по столице баллистическими ракетами.

В разных районах Киева горят обломки сбитых дронов и баллистики. Зафиксированы попадания в жилые дома, есть раненые среди гражданских.

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