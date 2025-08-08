У Києві та половині областей України повітряна тривога через балістику (карта)

Удар по Україні

В ніч на 8 серпня Росія випустила по Україні понад 100 дронів. Серед них були вісім швидкісних (реактивних) дронів. Сили ППО знешкодили три реактивні безпілотники, 79 "Шахедів" і дронів-імітаторів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Цієї ночі російські дрони атакували Бучу Київської області - пошкоджено сім приватних будинків та дитячий садочок, є постраждалі. Також під ударом була Одеська область, постраждав охоронець АЗС.