Дональд Трамп Война в Украине

В Киеве и половине областей Украины воздушная тревога из-за баллистики (карта)

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве и ряде областей Украины утром 8 августа объявили воздушную тревогу. Причина - угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 08:58. Также "покраснели" восточные, северные и центральные области.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:05

 

 

Удар по Украине

В ночь на 8 августа Россия выпустила по Украине более 100 дронов. Среди них были восемь скоростных (реактивных) дронов. Силы ПВО обезвредили три реактивных беспилотника, 79 "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Этой ночью российские дроны атаковали Бучу Киевской области - повреждены семь частных домов и детский сад, есть пострадавшие. Также под ударом была Одесская область, пострадал охранник АЗС.

