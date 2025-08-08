В Киеве и половине областей Украины воздушная тревога из-за баллистики (карта)

Удар по Украине

В ночь на 8 августа Россия выпустила по Украине более 100 дронов. Среди них были восемь скоростных (реактивных) дронов. Силы ПВО обезвредили три реактивных беспилотника, 79 "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Этой ночью российские дроны атаковали Бучу Киевской области - повреждены семь частных домов и детский сад, есть пострадавшие. Также под ударом была Одесская область, пострадал охранник АЗС.