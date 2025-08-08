ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та половині областей України повітряна тривога через балістику (карта)

Київ, П'ятниця 08 серпня 2025 09:12
UA EN RU
У Києві та половині областей України повітряна тривога через балістику (карта) Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві та низці областей України зранку 8 серпня оголосили повітряну тривогу. Причина - загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 08:58. Також "почервоніли" східні, північні та центральні області.

"Загроза застосування балістичного озброєння з східного напрямку", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 09:05
У Києві та половині областей України повітряна тривога через балістику (карта)

Удар по Україні

В ніч на 8 серпня Росія випустила по Україні понад 100 дронів. Серед них були вісім швидкісних (реактивних) дронів. Сили ППО знешкодили три реактивні безпілотники, 79 "Шахедів" і дронів-імітаторів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Цієї ночі російські дрони атакували Бучу Київської області - пошкоджено сім приватних будинків та дитячий садочок, є постраждалі. Також під ударом була Одеська область, постраждав охоронець АЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки