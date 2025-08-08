ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и половине областей Украины воздушная тревога из-за баллистики (карта)

Киев, Пятница 08 августа 2025 09:12
UA EN RU
В Киеве и половине областей Украины воздушная тревога из-за баллистики (карта) Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве и ряде областей Украины утром 8 августа объявили воздушную тревогу. Причина - угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 08:58. Также "покраснели" восточные, северные и центральные области.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:05
В Киеве и половине областей Украины воздушная тревога из-за баллистики (карта)

Удар по Украине

В ночь на 8 августа Россия выпустила по Украине более 100 дронов. Среди них были восемь скоростных (реактивных) дронов. Силы ПВО обезвредили три реактивных беспилотника, 79 "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Этой ночью российские дроны атаковали Бучу Киевской области - повреждены семь частных домов и детский сад, есть пострадавшие. Также под ударом была Одесская область, пострадал охранник АЗС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики