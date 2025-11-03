У Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику

Спочатку сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 18:25 - тривогу було оголошено у Києві.

За даними Повітряних сил, наразі існує загроза балістичного удару з двох напрямків. Ворог міг завдати обстрілу з півдня та північного сходу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 18:47

У Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.

Зауважимо, що у столиці це вже третя тривога за день - вперше про небезпеку попереджали близько 10:00. А вже близько 16:00 Повітряні сили попередили про повторну загрозу для більшості областей.

Крім того, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських ударних безпілотників.

Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.

Де оголошено тривогу