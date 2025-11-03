У Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику

У Києві та низці регіонів України ввечері понеділка, 3 листопада, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це вже втретє у столиці оголошують тривогу через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 18:25 - тривогу було оголошено у Києві.
За даними Повітряних сил, наразі існує загроза балістичного удару з двох напрямків. Ворог міг завдати обстрілу з півдня та північного сходу.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 18:47
У Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.
Зауважимо, що у столиці це вже третя тривога за день - вперше про небезпеку попереджали близько 10:00. А вже близько 16:00 Повітряні сили попередили про повторну загрозу для більшості областей.
Крім того, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських ударних безпілотників.
Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.
Російські війська атакували Україну, застосувавши 138 дронів-камікадзе, три аеробалістичні ракети "Кинджал" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила або придушила одну ракету "Кинджал" і 115 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.