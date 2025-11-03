У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

У Києві та низці областей сьогодні, 3 листопада, вдень було оголошено повітряну тривогу. Існує ракетна загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Варто зауважити, що сьогодні, 3 листопада, вранці у Києві та ще низці областей вже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Станом на 16:00 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Нічна атака

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

Для удару росіяни використали 138 безпілотників, три аеробалістичні ракети "Кинджал" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, внаслідок роботи протиповітряної оборони було збито або придушено одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 ворожих безпілотників типу "Шахед", "Гербера" і не тільки.

Також були "прильоти" на півночі, півдні та сході України. За інформацією військових, попадання ракет та 20 безпілотників були на 11 локаціях.

Варто зауважити, що Україна також активно атакує об'єкти на території Росії.

Зокрема, сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що українські безпілотники вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу.

Саратовський нафтопереробний завод одна із найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії. За даними за 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі досяг 4,8 мільйона тонн. Підприємство також бере участь у забезпеченні потреб російських збройних сил.