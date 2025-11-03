"Кинджал", балістика та "Шахеди": як ППО відбила чергову атаку Росії

В ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні три "Кинджали", чотири балістичні ракети та п'ять зенітних. Також окупанти атакували 138 дронами, з яких близько 80 - це "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 2 листопада противник випустив:

три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької області,

чотири балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Криму,

п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області,

а також 138 ударних дронів типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

У силах ППО уточнили, що близько 80 із запущених дронів становили "шахеди".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" і 115 ворожих дронів типу Shahed, Гербера та інших. Ураження зафіксовано на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що повітряна тривога ще діє, в небі залишаються кілька ворожих БпЛА.