ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Кинджал", балістика та "Шахеди": як ППО відбила чергову атаку Росії

Понеділок 03 листопада 2025 08:58
UA EN RU
"Кинджал", балістика та "Шахеди": як ППО відбила чергову атаку Росії Ілюстративне фото: Росія атакувала Україну ракетами та дронами (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні три "Кинджали", чотири балістичні ракети та п'ять зенітних. Також окупанти атакували 138 дронами, з яких близько 80 - це "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 2 листопада противник випустив:

  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької області,
  • чотири балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Криму,
  • п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області,
  • а також 138 ударних дронів типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

У силах ППО уточнили, що близько 80 із запущених дронів становили "шахеди".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" і 115 ворожих дронів типу Shahed, Гербера та інших. Ураження зафіксовано на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що повітряна тривога ще діє, в небі залишаються кілька ворожих БпЛА.

&quot;Кинджал&quot;, балістика та &quot;Шахеди&quot;: як ППО відбила чергову атаку Росії

Атака на Україну 3 листопада

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.

Також загарбники завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН