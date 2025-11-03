У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 3 листопада, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 10:09. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.
Окрім цього варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування ударних безпілотників росіян.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Обстріли 3 листопада
Минулої ночі російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Під час ворожих ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.
Окрім цього росіяни завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені.
За даними Повітряних сил, противник випустив:
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької області,
- чотири балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Криму,
- п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області,
- а також 138 ударних дронів типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і Приморсько-Ахтарськ (РФ).