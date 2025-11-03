У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 3 листопада, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 10:09. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.

Окрім цього варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування ударних безпілотників росіян.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу