RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и по областям третий раз за день объявили тревогу из-за баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и по областям в третий раз за день объявили тревогу из-за баллистики (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером понедельника, 3 ноября, снова был объявлен сигнал воздушной тревоги. Это уже в третий раз в столице объявляют тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был распространился на ряд областей Украины. А потом, в 18:25 - тревога была объявлена в Киеве.

По данным Воздушных сил, сейчас существует угроза баллистического удара с двух направлений. Враг мог нанести обстрел с юга и северо-востока.

"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:47

В Киеве и по областям начали объявлять отбой тревоги.

Заметим, что в столице это уже третья тревога за день - впервые об опасности предупреждали около 10:00. А уже около 16:00 Воздушные силы предупредили о повторной угрозе для большинства областей.

Кроме того, в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак российских ударных беспилотников.

Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.

Где объявлена тревога

 

Ночная атака

Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

Российские войска атаковали Украину, применив 138 дронов-камикадзе, три аэробаллистические ракеты "Кинжал" и четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила одну ракету "Кинжал" и 115 вражеских беспилотников типов Shahed, Гербера и других.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога