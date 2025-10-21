UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 жовтня у Києві та низці областей України вдруге огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стала балістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку. Після військові написали про швидкісну ціль, яка летить курсом на Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кропивницький, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Тривоги в Україні

Нагадаємо, кілька годин тому в Києві та деяких областях України також оголосили тривогу. Причиною також була загроза балістики.

Крім того, вранці в понеділок, 20 жовтня, в Україні оголосили масштабну тривогу. Тоді в небо піднявся російський МіГ-31К.

КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні