У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку. Після військові написали про швидкісну ціль, яка летить курсом на Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кропивницький, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.