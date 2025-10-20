ua en ru
В Україні оголошували масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 12:23
В Україні оголошували масштабну тривогу через російський МіГ-31К Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу через російський МіГ-31К (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у понеділок, 20 жовтня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 12:35

В Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.

Обстріл 20 жовтня

Повітряні сили України інформують, що вночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з окупованого Криму, а також атакував 60 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та іншими безпілотниками з чотирьох різних напрямків.

