В Україні оголошували масштабну тривогу через російський МіГ-31К
В Україні у понеділок, 20 жовтня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 12:35
В Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.
Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
Обстріл 20 жовтня
Повітряні сили України інформують, що вночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з окупованого Криму, а також атакував 60 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та іншими безпілотниками з чотирьох різних напрямків.