У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

В ніч на 21 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що застосування з північно-східного напрямку.

"Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний", - додали військові через кілька хвилин.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.