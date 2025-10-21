ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Вівторок 21 жовтня 2025 00:33
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що застосування з північно-східного напрямку.

"Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний", - додали військові через кілька хвилин.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
Новини
У кількох областях України частково зникло світло: що відомо
У кількох областях України частково зникло світло: що відомо
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів