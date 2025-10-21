RU

В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 октября в Киеве и ряде областей Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стала баллистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления. После военные написали о скоростной цели, которая летит курсом на Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:00 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кропивницкий, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Тревоги в Украине

Напомним, несколько часов назад в Киеве и некоторых областях Украины тоже объявляли тревогу. Причиной тоже была угроза баллистики.

Кроме того, утром в понедельник, 20 октября, в Украине объявили масштабную тревогу. Тогда в небо был поднят российский МиГ-31К.

