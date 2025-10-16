ua en ru
В Киеве и в области второй раз за день ввели экстренные отключения света

Киев, Четверг 16 октября 2025 15:58
В Киеве и в области второй раз за день ввели экстренные отключения света
Автор: Антон Корж

В Киеве второй раз за день ввели экстренные отключения электроэнергии из-за состояния энергосистемы после российских терактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Также в ДТЭК добавили, что экстренные отключения кроме столицы сейчас применяются и в Киевской области. В компании пообещали информировать население в случае каких-либо изменений. Пока неизвестно, сколько именно продлятся экстренные отключения.

Отметим, что из-за новых российских терактов против энергетической инфраструктуры в Украине снова вынужденно ввели отключения света. При этом в основном это аварийные отключения - когда никакие графики не действуют. Предполагается, что аварийные отключения света в ряде регионов могут продолжаться как минимум еще неделю.

При этом в Киеве и Киевской области сегодня уже один раз ввели отключения - правда, в середине дня их отменили. Подробнее о том, где и почему нет света в Украине и кого могут отключить сегодня после 16:00 - читайте в материале РБК-Украина.

