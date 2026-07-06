У Києві та області оголосили штормове попередження

Сильний вітер у регіоні протримається до кінця доби, 6 липня.

За словами фахівців, у цей період вкрай важливо:

щільно зачиняти вікна;

забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

не перебувавти поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;

не паркувати поруч із згаданими об'єктами автотранспорт.

У КМДА закликали: якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" - 0442724018.

У разі, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, потрібно звернутися до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

Якщо ви або інші люди травмувалися - невідкладно телефонуйте 103.

"При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - додали в КМДА.

Наразі оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що негода може спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

6 липня в Києві та області значно посилиться вітер (інфографіка РБК-Україна)