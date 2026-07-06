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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

15:37 06.07.2026 Пн
2 мин
Непогода продержится вплоть до конца суток
aimg Юлия Капитонова
Фото: Есть риск падения деревьев в регионе (Getty Images)

В Киеве и области в ближайшие часы ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Уже объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра и сообщение КГГА.

Сильный ветер в регионе продержится до конца суток, 6 июля.

По словам специалистов, в этот период крайне важно:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с этими объектами автотранспорт.

В КГГА призвали: если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" - 0442724018.

В случае, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Если вы или другие люди травмировались - немедленно звоните по телефону 103.

"При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - добавили в КГГА.

В настоящее время объявлен I уровень опасности, желтый.

Это означает, что непогода может спровоцировать усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

6 июля в Киеве и области значительно усилится ветер (инфографика РБК-Украина)

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