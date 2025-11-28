У Києві та низці регіонів оголошена тривога через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вдень 28 листопада оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряних тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних силах.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на низку областей України.
Крім того, в кількох областях оголошена повітряна тривога через загрозу атак російських ударних безпілотників, а також через загрозу ударів керованими авіабомбами.
Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.
Нагадаємо, у ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 72 дрони. Силам ППО вдалося збити 63 ворожі безпілотники.
У ніч на 27 листопада Росія також атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони.
Зокрема, під ударом перебувала Одеська область. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.
А у ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів.