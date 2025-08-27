У Києві та низці областей тривога через дрони, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Як повідомляють військові, ворожі дрони помічені, зокрема, у небі над Дніпром, Сумами Запоріжжям та Київською областю.

Наразі безпілотник рухається повз Бровари у напрямку Києва.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на лівому березі столиці працюють сили ППО.

Тим часом повідомляють про вибухи у Дніпрі та Запоріжжі. Наслідки наразі невідомі.

Оновлено 22:38

Як повідомив Кличко, за попередньою інформацією, у Святошинському районі Києва у двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий дрон.

Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце.

Карта повітряних тривог станом на 21:47