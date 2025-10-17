UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла, - ДТЕК

Фото: у кількох регіонах України скасували екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київі та низці областей скасовано екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - ідеться у повідомленні підприємства. 

У компанії пообіцяли інформувати населення у разі будь-яких змін. 

У Києві та Київській області екстрені відключення електроенергії запроваджували двічі за добу 16 жовтня через стан енергосистеми після російських ударів. 

Крім того, в Укренерго повідомили, що 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

Вони діятимуть з 07:00 до 22:00. Поки що обмеження в користуванні не стосуватимуться побутових споживачів, але, зазначають енергетики, ситуація може змінитися.

Відключення світла в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 16 жовтня "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це сталося через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських обстрілів.

Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

Нацбанк України в липні заявляв, що завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше.

Утім, за попередніми прогнозами, проходження опалювального сезону 2025-2026 років буде важчим, ніж раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяДТЕК