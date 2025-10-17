У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла, - ДТЕК

У Київі та низці областей скасовано екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - ідеться у повідомленні підприємства.
У компанії пообіцяли інформувати населення у разі будь-яких змін.
У Києві та Київській області екстрені відключення електроенергії запроваджували двічі за добу 16 жовтня через стан енергосистеми після російських ударів.
Крім того, в Укренерго повідомили, що 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.
Вони діятимуть з 07:00 до 22:00. Поки що обмеження в користуванні не стосуватимуться побутових споживачів, але, зазначають енергетики, ситуація може змінитися.
Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 16 жовтня "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це сталося через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських обстрілів.
Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.
Нацбанк України в липні заявляв, що завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше.
Утім, за попередніми прогнозами, проходження опалювального сезону 2025-2026 років буде важчим, ніж раніше.