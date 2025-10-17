У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла, - ДТЕК

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", - ідеться у повідомленні підприємства.

У компанії пообіцяли інформувати населення у разі будь-яких змін.

У Києві та Київській області екстрені відключення електроенергії запроваджували двічі за добу 16 жовтня через стан енергосистеми після російських ударів.

Крім того, в Укренерго повідомили, що 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України.

Вони діятимуть з 07:00 до 22:00. Поки що обмеження в користуванні не стосуватимуться побутових споживачів, але, зазначають енергетики, ситуація може змінитися.