В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света, - ДТЭК

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области: экстренные отключения отменены", - говорится в сообщении предприятия.

В компании пообещали информировать население в случае каких-либо изменений.

В Киеве и Киевской области экстренные отключения электроэнергии вводили дважды за сутки 16 октября из-за состояния энергосистемы после российских ударов.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины.

Они будут действовать с 07:00 до 22:00. Пока что ограничения в пользовании не будут касаться бытовых потребителей, но, отмечают энергетики, ситуация может измениться.