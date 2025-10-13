У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Тривога в Києві, Україна

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, сигнал тривоги в Києві пролунав двічі протягом ранку. Причиною цього було виявлення безпілотників, які ворог міг застосувати для ударів по місту.

Також ми писали, що в ніч на 10 жовтня в Україні неодноразово оголошували масштабну тривогу. Сигнал звучав через ракетну та дронову загрози.

Причому зазначимо, що тієї ночі основною метою ворога став Київ. Ворог бив по енергетиці, в результаті чого лівий берег столиці повністю залишився без світла.