У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Фото: наразі загроза балістики з північно-східного напрямку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 13 жовтня, у Києві та низці областей України пролунав сигнал тривоги. Він пов'язаний із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 05:05.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза існує з північно-східного напрямку.

Оновлено о 05:18

У Києві оголосили відбій тривоги

Де оголосили тривогу

Станом на 05:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як. Одна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

 

Тривога в Києві, Україна

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, сигнал тривоги в Києві пролунав двічі протягом ранку. Причиною цього було виявлення безпілотників, які ворог міг застосувати для ударів по місту.

Також ми писали, що в ніч на 10 жовтня в Україні неодноразово оголошували масштабну тривогу. Сигнал звучав через ракетну та дронову загрози.

Причому зазначимо, що тієї ночі основною метою ворога став Київ. Ворог бив по енергетиці, в результаті чого лівий берег столиці повністю залишився без світла.

