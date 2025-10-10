ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні знову масштабна повітряна тривога: у чому причина

П'ятниця 10 жовтня 2025 06:33
В Україні знову масштабна повітряна тривога: у чому причина Фото:в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні вдруге за ніч оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування аеробалістичних ракет типу "Кинджал" з МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо залишатися в укриттях", - зазначили у КМДА.

Масований обстріл України 10 жовтня

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, шо в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.

Також росіяни обстріляли Дніпро та Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі. Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Більше подробиць про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.

