В Україні знову масштабна повітряна тривога: у чому причина

В Україні вдруге за ніч оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування аеробалістичних ракет типу "Кинджал" з МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо залишатися в укриттях", - зазначили у КМДА.

Масований обстріл України 10 жовтня

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, шо в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.

Також росіяни обстріляли Дніпро та Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі. Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.

