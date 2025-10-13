RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: сейчас угроза баллистики с северо-восточного направления (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 13 октября, в Киеве и ряде областей Украины прозвучал сигнал тревоги. Он связан с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 05:05.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза существует с северо-восточного направления.

Обновлено в 05:18

В Киеве объявили отбой тревоги

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как. Одна увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

 

Тревога в Киеве, Украина

Напомним, вчера, 12 октября, сигнал тревоги в Киеве прозвучал дважды в течение утра. Причиной этого было обнаружение беспилотников, которые враг мог применить для ударов по городу.

Также мы писали, что в ночь на 10 октября в Украине неоднократно объявляли масштабную тревогу. Сигнал звучал из-за ракетной и дроновой угрозы.

Причем отметим, что той ночью основной целью врага стал Киев. Враг бил по энергетике, в результате чего левый берег столицы полностью остался без света.

