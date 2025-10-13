В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Тревога в Киеве, Украина

Напомним, вчера, 12 октября, сигнал тревоги в Киеве прозвучал дважды в течение утра. Причиной этого было обнаружение беспилотников, которые враг мог применить для ударов по городу.

Также мы писали, что в ночь на 10 октября в Украине неоднократно объявляли масштабную тревогу. Сигнал звучал из-за ракетной и дроновой угрозы.

Причем отметим, что той ночью основной целью врага стал Киев. Враг бил по энергетике, в результате чего левый берег столицы полностью остался без света.