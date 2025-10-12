В Києві вдруге за ранок оголосили тривогу: в чому причина

В Києві вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги. Військові попереджають про небезпеку ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.

"Київська область та м. Київ - загроза застосування ворожих дронів", - наголосили в Повітряних силах. Військові пояснили, що нині залучено засоби для їх збиття. Карта повітряних тривог наразі виглядає так:



Оновлено о 10:53. Станом на зараз повітряну тривогу в місті скасовано.