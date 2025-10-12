ua en ru
В Києві вдруге за ранок оголосили тривогу: в чому причина

Київ, Неділя 12 жовтня 2025 10:53
UA EN RU
В Києві вдруге за ранок оголосили тривогу: в чому причина Фото: Україною знову шириться повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

В Києві вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги. Військові попереджають про небезпеку ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.

"Київська область та м. Київ - загроза застосування ворожих дронів", - наголосили в Повітряних силах.

Військові пояснили, що нині залучено засоби для їх збиття.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

В Києві вдруге за ранок оголосили тривогу: в чому причина

Оновлено о 10:53.

Станом на зараз повітряну тривогу в місті скасовано.

Нагадаємо, що російська армія від ранку 12 жовтня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Раніше ворожі дрони було зафіксовано на півночі країни. Детальніше про те, де існує небезпека, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

