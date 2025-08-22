У Києві та низці областей оголосили тривогу: відомо чому

У п'ятницю вдень, 22 серпня, у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу через балістичну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 15:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал лунає у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Балістична загроза

Це ризик або небезпека, пов’язана з використанням балістичних ракет.

Балістична ракета - це ракета, яка летить по певній траєкторії (балістичній) під впливом сили тяжіння, зазвичай на великі відстані, і може нести боєголовки різного типу (зокрема, звичайні або ядерні).

Під балістичною загрозою мають на увазі потенційні удари таких ракет, які можуть завдати значних руйнувань цивільній інфраструктурі, військовим об’єктам або населеним пунктам, а також створювати ризик для життя людей.

Оновлено

О 15:46 оголошено відбій балістичної загрози.