Середа 20 серпня 2025 12:29
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у ЗСУ назвали причину Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні вдень, 20 серпня, оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також у південних регіонах додалась загроза застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Через 25 хвилин, о 12:45, у Повітряних силах повідомили про відбій повітряної загрози.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 20 серпня, ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти. Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення.

Крім того, сьогодні атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог вночі запустив по Україні дві ракети "Іскандер-М" та 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори. Сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.

