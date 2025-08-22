ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: известно почему

Пятница 22 августа 2025 15:35
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: известно почему Фото: людей призвал перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу днем, 22 августа, в Киеве и ряде других областей Украины объявили тревогу из-за баллистической угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:36 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал раздается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: известно почему

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Баллистическая угроза

Это риск или опасность, связанная с использованием баллистических ракет.

Баллистическая ракета - это ракета, которая летит по определенной траектории (баллистической) под воздействием силы тяжести, обычно на большие расстояния, и может нести боеголовки различного типа (в частности, обычные или ядерные).

Под баллистической угрозой подразумевают потенциальные удары таких ракет, которые могут нанести значительные разрушения гражданской инфраструктуре, военным объектам или населенным пунктам, а также создавать риск для жизни людей.

Обновлено

В 15:46 объявлен отбой баллистической угрозы.

Стоит добавить, что сегодня в небе вблизи столицы заметили вражеский беспилотник, Воздушные силы ВСУ привлекли средства для его сбивания. Несмотря на угрозу вражеских дронов, воздушную тревогу в Киеве и области не объявляли.

Тревога в Украине

Вчера днем в Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ударного беспилотника.

Перед тем масштабную воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31.

