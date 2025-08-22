В Киеве и ряде областей объявили тревогу: известно почему

В пятницу днем, 22 августа, в Киеве и ряде других областей Украины объявили тревогу из-за баллистической угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:36 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал раздается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Баллистическая угроза

Это риск или опасность, связанная с использованием баллистических ракет.

Баллистическая ракета - это ракета, которая летит по определенной траектории (баллистической) под воздействием силы тяжести, обычно на большие расстояния, и может нести боеголовки различного типа (в частности, обычные или ядерные).

Под баллистической угрозой подразумевают потенциальные удары таких ракет, которые могут нанести значительные разрушения гражданской инфраструктуре, военным объектам или населенным пунктам, а также создавать риск для жизни людей.

Обновлено

В 15:46 объявлен отбой баллистической угрозы.