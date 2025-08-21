У Києві вдруге за день оголошували повітряну тривогу: у чому причина

У Києві та області сьогодні вдень, 21 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram Повітряних сил ЗСУ.

Загалом повітряна тривога у столиці та області тривала годину та 15 хвилин.

"Київ та Обухівський район - загроза ударного БпЛА", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Масований обстріл України вночі 21 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 21 серпня, Росія здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичну ракету "Кинжал".

Так, від вибухів постраждали Львів та Львівська область. Також зафіксовано ракетний удар по Мукачеву на Закарпатті, де одна з ракет влучила у місцеве підприємство. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків інциденту, ліквідовуючи пожежі та наслідки вибухів.

Місцева влада попередила жителів регіонів про можливе забруднення повітря внаслідок нічної атаки та закликала не відкривати вікна, щоб зменшити ризик для здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет.

