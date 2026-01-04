ua en ru
Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено тривогу

Україна, Неділя 04 січня 2026 08:36
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Зранку неділі, 4 січня, у Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги. У напрямку столиці помічено ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Броварський район)", - повідомили Повітряні сили.

За їх даними наразі ворожий дрон рухається у напрямку Великої Димерки.

Оновлено о 08:40

У Києві оголошено про відбій повітряної тривоги.

Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
У Києві та низці областей оголошено тривогу

Обстріли України

У ніч на 3 січня Росія провела масований повітряний удар по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників із різних напрямків. Українська ППО знищила 80 дронів, водночас зафіксовано влучання 15 БпЛА на восьми об’єктах, а також падіння уламків у двох локаціях.

Під одним з основних ударів опинилася Миколаївська область - ворог атакував критичну інфраструктуру дронами типу "Шахед". У результаті обстрілу частина населених пунктів Миколаївського району залишилася без електроенергії, відновлювальні роботи тривають із ночі.

Окрім цього, 2 січня російські війська вдарили по центральній частині Харкова двома балістичними ракетами "Іскандер". Унаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий будинок і частину під’їзду чотириповерхової багатоповерхівки, є загиблі та понад 30 постраждалих.

У ніч на 4 січня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Загалом було випущено 52 дрони, зокрема типів "Шахед", "Гербера" та інших.

Повітряна атака розпочалася близько 19:00 3 січня. Запуски фіксувалися з території РФ - з напрямків Орел, Брянськ і Курськ, а також з Донецька на тимчасово окупованій території. Близько 40 безпілотників були дронами типу "Шахед".

