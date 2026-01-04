ППО знищила та подавила 39 дронів: РФ атакувала Україну з чотирьох напрямків

У ніч на 4 січня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загалом противник запустив 52 БпЛА, зокрема дрони типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів.

Атака розпочалася близько 19:00 3 січня. Запуски фіксувалися з напрямків Орел, Брянськ і Курськ на території РФ, а також з Донецька на тимчасово окупованій території. Близько 40 дронів були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 39 ворожих дронів на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників в одній локації.

