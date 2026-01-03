РФ вдарила дронами по Миколаївщині: без світла частина району

У ніч на 3 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками типу "Шахед" по критичній інфраструктурі Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За його даними, внаслідок ворожої атаки сталося знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. З ночі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас Кім близько 08:20 уточнив, що у місті відбулась аварійна ситуація не пов'язана з обстрілами.

"Зараз вода подається в місто з пониженим тиском. Роботи з відновлення ведуться, обсяг води буде поступово збільшуватись. Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені", - повідомив він.

Обстріли Миколаєва

У ніч на 26 грудня російські війська здійснили атаку на Миколаїв та його передмістя, застосувавши кілька ударних безпілотників, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без електропостачання.

Раніше, 21 грудня, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Снігурівській громаді Миколаївської області. Внаслідок атаки було пошкоджено склад із гуманітарною допомогою, поранення зазнав чоловік.