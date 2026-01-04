ua en ru
В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Украина, Воскресенье 04 января 2026 08:36
В Киеве и ряде областей объявлена тревога Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 4 января, в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. В направлении столицы замечен вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район)", - сообщили Воздушные силы.

По их данным сейчас вражеский дрон движется в направлении Великой Дымерки.

Обновлено в 08:40

В Киеве объявлено об отбое воздушной тревоги.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Обстрелы Украины

В ночь на 3 января Россия провела массированный воздушный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила 80 дронов, при этом зафиксировано попадание 15 БпЛА на восьми объектах, а также падение обломков в двух локациях.

Под одним из основных ударов оказалась Николаевская область - враг атаковал критическую инфраструктуру дронами типа "Шахед". В результате обстрела часть населенных пунктов Николаевского района осталась без электроэнергии, восстановительные работы продолжаются с ночи.

Кроме этого, 2 января российские войска ударили по центральной части Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер". В результате атаки поврежден пятиэтажный дом и часть подъезда четырехэтажной многоэтажки, есть погибшие и более 30 пострадавших.

В ночь на 4 января Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками. Всего было выпущено 52 дрона, в том числе типов "Шахед", "Гербера" и других.

Воздушная атака началась около 19:00 3 января. Запуски фиксировались с территории РФ - с направлений Орел, Брянск и Курск, а также из Донецка на временно оккупированной территории. Около 40 беспилотников были дронами типа "Шахед".

