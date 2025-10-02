У Києві та низці областей оголошено тривогу через атаку "Шахедів"

Сигнал тривоги пролунав у столиці о 23:50. Військові повідомили про рух безпілотників курсом на Київ з північного заходу.

Перед цим о 23:34 дрони рухалися на півночі Київщини, західним курсом.

Моніторингові канали повідомляють про рух табуна дронів із Ворзеля на Ірпінь,Стоянку, Бучу та селище Коцюбинське.

О 23:58 на північному сході Чернігівської області було виявлено нові групи БпЛА, курс - південний/південно-західний. За даними моніторів, кількість дронів сягає 10 одиниць.

Крім того, дрони рухаються на Сумщині у напрямку Полтавщини.

Станом на 23:50 карта повітряних тривог України виглядала так: